AEW: Ascolti ancora sul milione e altre buone notizie (Di venerdì 21 gennaio 2022) AEW Dynamite continua a far registrare ottimi Ascolti, infatti anche questa settimana lo show si è stabilito sul milione di Ascolti, più precisamente ne ha fatti registrare 1.032, con un rating di 0.44 nella fascia demografica 18-49 che fa un netto balzo in avanti rispetto al rating registrato settimana scorsa di 0.39. Le buone notizie non finiscono qui Il fatto di aver fatto registrare il milione di Ascolti non è l'unica buona notizia per AEW Dynamite, infatti lo show ha battuto nella fascia demografica 18-49 Monday Night Raw che aveva fatto registrare un rating di 0.43. Ma non solo, Dynamite si è anche classificato primo nella classifica dei 150 migliori show via cavo.

