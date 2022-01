(Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella sentenza si contesta il fatto che prima di decidere, i tribunali italiani, non abbiano fatto una valutazione delle capacità genitoriali dellae della situazione psicologica della minore. Inoltre si evidenzia che non sono state tenute in conto le vulnerabilità della donna né la necessità di mantenere il legame tra lei e suaL'articolo proviene da Firenze Post.

Adozioni: Corte Europea diritti umani bacchetta tribunale Brescia, infondata separazione di madre e figlia

... per quanto riguarda le, c'è stata un'apertura alle coppie gay e ai genitori single, ai ... La sentenza dell'Altadi Giustizia di luglio aveva infatti intimato al governo di intervenire ...... che fu data subito ine la cui identità è stata resa nota solo pochi mesi fa. Il caso di Jane Roe contro il procuratore della contea di Dallas, Henry Wade, era arrivata fino alla...Il caso a Brescia. La madre si era rivolta ai servizi sociali perché maltrattata dal marito. Si era opposta fino in Cassazione contro la sospensione della sua autorità genitoriale, ma invano. Ora il t ..."Gli argomenti dati dai tribunali italiani per giustificare la loro scelta - sottolinea la Corte - sono insufficienti" . Dato che la procedura di adozione non è stata ancora ultimata, la Cedu chiede ...