Addio alla legge nazista | in Germania si possono dare informazioni sull’aborto

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 20 gennaio 2022) In, cade una delle ultime leggi naziste: quella che vietava ai medici disulle pratiche abortive. Dopo migliaia di firme, manifestazioni e proteste dei movimenti femministi, che vanno avanti senza tregua dagli Anni ‘70, il nuovo governo tedesco ha deciso per un cambio di marcia e depenalizzare quello che ancora oggi è considerato un reato da un articolo del codice penale, il 219a, che risaledittatura. Vi raccomandiamo... Aborto, in Molise rimane un solo medico non obiettore. Che fine fanno i diritti? A novembre 2021 la Regione ha bandito un concorso pubblico, a cui non si è presentato nessuno. E dal primo gennaio 2022 la dottoressa Giovanna Ger... Sin ...