Addio al tenore Miguel Gomez Paez | da Bogotà a Pesaro per Rossini Vinse una borsa di studio e decise di rimanere per sempre

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Addio tenore

Corriere Adriatico

'Mio padre era un grandissimo, ma non mai voluto scendere a compromessi con il mondo della lirica, nonostante avesse la possibilità di fare una notevole carriera. Quindi ne è rimasto ai ...... avete capito bene) in barattoli che vende sulla rete e che le permettono undi vita assai ... Eppure il necessario cambio di abitudini alimentari ha imposto l'ai barattoli e al loro ...PESARO - È scomparso martedì scorso, all’età di 77 anni, Miguel Gomez Paez, il tenore colombiano, nato a Bogotà nel 1943, che nel 1972 vinse una borsa di studio ...L’uomo, 87 anni, era un punto di riferimento per l’intera comunità di Diecimo e attivo nel mondo del volontariato: «Sempre presente nella vita del paese» ...