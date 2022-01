Addio a Sergio Lepri, il maestro del giornalismo italiano aveva 102 anni (Di giovedì 20 gennaio 2022) Di giornalisti così ce ne sono pochi e sono una rarità. Una vita al servizio della comunità attraverso il mestiere che più amava fare, ossia informare il pubblico e lo ha fatto egregiamente in tutte ... Leggi su globalist (Di giovedì 20 gennaio 2022) Di giornalisti così ce ne sono pochi e sono una rarità. Una vita al servizio della comunità attraverso il mestiere che più amava fare, ossia informare il pubblico e lo ha fatto egregiamente in tutte ...

Bob6Rock : RT @Primaonline: E’ morto Sergio Lepri, 102 anni, storico direttore dell’Ansa, che ha guidato per quasi 30 anni. - Monicanpl : RT @ciropellegrino: Addio al grande Sergio Lepri una lunga vita, - ma davvero, 102 anni - per il giornalismo. Grazie di tutte le lezioni e… - Primaonline : E’ morto Sergio Lepri, 102 anni, storico direttore dell’Ansa, che ha guidato per quasi 30 anni. - zoppi_carla : RT @Avvenire_Nei: Addio a #sergiolepri il giornalismo come dovrebbe essere - rosdefilippis : RT @IarosOscar: Addio a #SergioLepri. Giovane azionista nella Resistenza, giornalista dal dopoguerra, per quasi trent’anni direttore dell’@… -