Addio a Camillo Milli | volto storico del cinema italiano | i suoi ruoli cult con Banfi e Villaggio video

(Di giovedì 20 gennaio 2022) È mortocaratterista impegnato per sei decenni al, al teatro e in televisione. Aveva 92 anni. Nato a Milano nel 1929, mosse i primi passi sul palcoscenico del Piccolo Teatro sotto la direzione di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano. Specializzatosi nel repertorio di Carlo Goldoni, lavorò a lungo con Luigi Squarzina e Dario Fo. Lo hanno diretto anche Bolognini, Monicelli e Nanni Moretti Dopo piccole parti in film come ‘Ragazze d’oggi’ di Luigi Zampa (1955), ‘Le bambole’ di Mauro Bolognini (1965), ‘Il caso Mattei’ di Francesco Rosi (1972), ‘Vogliamo i colonnelli’ di Mario Monicelli (1973), trovò un suo spazio sul grande schermo interpretandodi prelati: ‘In nome del Papa Re’ di Luigi Magni (1977), ‘Il marchese del Grillo’, di Monicelli (1981), ‘In nome del ...

Advertising

SkySport : Addio a Camilli Milli: fu il presidente della Longobarda ne 'L'allenatore nel pallone' #SkySport #CamilliMilli… - DiMarzio : Addio a #CamilloMilli, il presidente della Longobarda di Lino #Banfi: il ricordo - fiore_1926 : RT @SkyTG24: Addio a Camillo Milli, presidente della Longobarda in 'L'allenatore nel pallone' - LecceCalcio : Addio presidente Borlotti: se n’è andato Camillo Milli - - infoitcultura : Morto Camillo Milli, l'addio a 92 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Camillo

Da 'Il Marchese del Grillo' a 'L'allenatore nel pallone', i tanti ruoli dello storico caratterista È mortoMilli , storico caratterista impegnato per sei decenni al cinema, al teatro e in televisione. Aveva 92 anni. Nato a Milano nel 1929, mosse i primi passi sul palcoscenico del Piccolo Teatro ...Milli , uno dei protagonisti della commedia all'italiana anni '80: si è spento a 91 anni a Genova dove viveva. Ha lavorato tra gli altri con Mario Monicelli nel "Il marchese del Grillo" ...La carriera di Camillo Milli. Camillo Milli si chiamava all'anagrafe Migliori: aveva cambiato nome perché per un figlio della buona borghesia milanese (il padre era avvocato e deputato della Democrazi ...Era stato anche il presidente della Longobarda. Da qualche tempo era ricoverato in una clinica per i postumi del Covid ...