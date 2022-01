Addio a Camillo Milli | è morto il celebre presidente della Longobarda

(Di giovedì 20 gennaio 2022) E’l’attore, all’età di 92 anni. Era diventato famoso anche per aver interpretato il ruolo dine L’allenatore nel pallone. L’uomo è deceduto a distanza di pochi giorni dalla mortemoglie. Era malato da tempo. Era un attore molto conosciuto, iniziò la sua carriera a teatro sotto la direzione di Giorgio Strehler. Era nato a Milano ed era stato protagonista di alcune pellicole, da “Ragazze di oggi” di Luigi Zampa fino a “Si accettano miracoli” di Alessandro Siani, poi “Fantozzi contro tutti”, “Il marchese del Grillo, “Sogni mostruosamente proibiti”, Rimini Rimini”, “Fantozzi subisce ancora”, “In nome del popolo sovrano”, “Habemus Papam”. Indimenticabili le scene ne L’allenatore nel pallone, in particolar modo la ...

L'attore Camillo Milli, 91 anni, è morto a Genova, dove viveva da anni. Ne dà notizia la famiglia. Nato a Milano l'1 agosto 1929, ha debuttato sul grande schermo con 'Ragazze d'oggi' di Luigi Zampa