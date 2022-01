Accordo Younes – Napoli, avventura con il club azzurro conclusa (Di giovedì 20 gennaio 2022) Amin Younes e il Napoli hanno trovato un Accordo e si dicono addio definitivamente. Il calciatore tedesco aveva un contratto con il club azzurro fino a giugno 2022 ma nelle scorse ore si è raggiunti ad un nuovo Accordo per la risoluzione del suo contratto. Vediamo, quindi, gli ultimi sviluppi sulla vicenda. Decisione presa Il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Amine ilhanno trovato une si dicono addio definitivamente. Il calciatore tedesco aveva un contratto con ilfino a giugno 2022 ma nelle scorse ore si è raggiunti ad un nuovoper la risoluzione del suo contratto. Vediamo, quindi, gli ultimi sviluppi sulla vicenda. Decisione presa Il L'articolo

Advertising

MundoNapoli : Alfredo Pedullà: “Younes ha raggiunto l’accordo con il Napoli per la rescissione del contratto” - infoitsport : Sportitalia - Younes-Napoli, risoluzione contrattuale in arrivo: c'è l'accordo - infoitsport : Younes-Napoli, accordo per la risoluzione. La sua avventura in azzurro è finita - infoitsport : Younes, c’è già l’accordo col Napoli: decisione a sorpresa - gilnar76 : Younes, c’è già l’accordo col #Napoli: decisione a sorpresa #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… -