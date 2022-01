A Catania la prima Scuola di Mare Paul Harris, oggi la presentazione (Di giovedì 20 gennaio 2022) oggi pomeriggio, alle 18.30 presso la sala conferenze del C.v Nic di Catania, sarà ospitata la presentazione della prima sede della Scuola di Mare Paul Harris, nata per incoraggiare e promuovere gli ideali del Rotary in chi nutre la passione per il Mare, realizzando Attività da mettere in rete e condividere! L’incontro potrà essere seguito sulla piattaforma ZOOM. Scuola di Mare Paul Harris, l’iniziativa di IYFR e Nic La Regione ITALIA IYFR ha già siglato un accordo con il Circolo Nautico NIC, affiliato alla FIV (Federazione Italiana Vela), e vanta da anni una gloriosa Scuola di Vela autorizzata con Istruttori Federali, oltre ad essere Centro CONI di ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 20 gennaio 2022)pomeriggio, alle 18.30 presso la sala conferenze del C.v Nic di, sarà ospitata ladellasede delladi, nata per incoraggiare e promuovere gli ideali del Rotary in chi nutre la passione per il, realizzando Attività da mettere in rete e condividere! L’incontro potrà essere seguito sulla piattaforma ZOOM.di, l’iniziativa di IYFR e Nic La Regione ITALIA IYFR ha già siglato un accordo con il Circolo Nautico NIC, affiliato alla FIV (Federazione Italiana Vela), e vanta da anni una gloriosadi Vela autorizzata con Istruttori Federali, oltre ad essere Centro CONI di ...

