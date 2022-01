23esima giornata Serie A 2021/22: le designazioni arbitrali (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la 23esima giornata Serie A 2021/22 in programma tra venerdì 21 e domenica 23 gennaio. 23esima giornata Serie A 2021/22: quali sono le designazioni arbitrali? H:VERONA-BOLOGNA-venerdì 21/1, h. 20.45 Arbitro: Gariglio Assistenti: Cecconi-Lombardo Iv : Marcenaro Var: Giacomelli Avar: Rossi C. GENOA-UDINESE- sabato 22/1, h. 15.00 Arbitro: Doveri Assistenti: Bindoni-Macaddino Iv: Santoro Var: Di Paolo Avar: Pagnotta INTER-VENEZIA- sabato 22/1, h. 18.00 Arbitro: Marchetti Assistenti: Lombardi-Dei Giudici Iv: Minelli Var: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la/22 in programma tra venerdì 21 e domenica 23 gennaio./22: quali sono le? H:VERONA-BOLOGNA-venerdì 21/1, h. 20.45 Arbitro: Gariglio Assistenti: Cecconi-Lombardo Iv : Marcenaro Var: Giacomelli Avar: Rossi C. GENOA-UDINESE- sabato 22/1, h. 15.00 Arbitro: Doveri Assistenti: Bindoni-Macaddino Iv: Santoro Var: Di Paolo Avar: Pagnotta INTER-VENEZIA- sabato 22/1, h. 18.00 Arbitro: Marchetti Assistenti: Lombardi-Dei Giudici Iv: Minelli Var: ...

Ultime Notizie dalla rete : 23esima giornata Arbitri Serie A, le designazioni per la 23^ giornata Sky Sport Castel Volturno, il report del club: Ospina ha svolto parte dell'allenamento in gruppo Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 15 per la 23esima giornata di Serie A. Ospina ha fatto parte di allenamento in gruppo e parte p ...

Venezia, allerta massima: calciatori al campo già pronti, docce a casa Sono 8 al momento i calciatori positivi tra i lagunari, uno in meno rispetto al limite imposto dal nuovo protocollo. L'utilizzo dello spogliatoio è vietato e le docce devono essere fatte a casa. La sq ...

