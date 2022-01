20 gennaio 1752, iniziano i lavori della Reggia di Caserta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ben 270 anni fa sono iniziati i lavori per la costruzione della Reggia di Caserta. Massimo esempio del barocco napoletano e simbolo storico e culturale, non solo dell’area partenopea, ma dell’intera Italia, ad oggi è la residenza reale più grande al mondo. Fatta costruire sotto richiesta del re di Napoli, Carlo I di Borbone, doveva essere un simbolo di potere e racchiude al suo interno i migliori materiali del Mezzogiorno. Reggia di Caserta, una costruzione di due decenni Lo scopo della Reggia era quello di realizzare un palazzo reale degno della dinastia dei Borbone e, soprattutto, non secondo alla Reggia di Versailles. L’allestimento del cantiere fu strategicamente scelto nelle campagne di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ben 270 anni fa sono iniziati iper la costruzionedi. Massimo esempio del barocco napoletano e simbolo storico e culturale, non solo dell’area partenopea, ma dell’intera Italia, ad oggi è la residenza reale più grande al mondo. Fatta costruire sotto richiesta del re di Napoli, Carlo I di Borbone, doveva essere un simbolo di potere e racchiude al suo interno i migliori materiali del Mezzogiorno.di, una costruzione di due decenni Lo scopoera quello di realizzare un palazzo reale degnodinastia dei Borbone e, soprattutto, non secondo alladi Versailles. L’allestimento del cantiere fu strategicamente scelto nelle campagne di ...

