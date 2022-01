13 immigrati espulsi, ma costretti a rimanere in Italia perché senza il Green Pass (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si tratta di immigrati gambiani e senegalesi bloccati da giorni a Siracusa, in un parcheggio coperto di Ortigia, erano sbarcati da una Nave Quarantena ma privi di Green Pass per potersi muovere. Italia: tra i paradossi del Green Pass e i soliti problemi di burocrazia Situazione paradossale a Siracusa. 13 migranti hanno ricevuto un provvedimento di espulsione dal territorio Italiano ma non possono adempiere all’ordine perché sprovvisti di Green Pass. I 13 sono attualmente bloccati nella provincia di Siracusa, dove il Comune ha allestito per loro una tendopoli in un’area di via Augusto von Platen, al centro della città. Essendo sprovvisti di Green Pass, i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si tratta digambiani e senegalesi bloccati da giorni a Siracusa, in un parcheggio coperto di Ortigia, erano sbarcati da una Nave Quarantena ma privi diper potersi muovere.: tra i paradossi dele i soliti problemi di burocrazia Situazione paradossale a Siracusa. 13 migranti hanno ricevuto un provvedimento dione dal territoriono ma non possono adempiere all’ordinesprovvisti di. I 13 sono attualmente bloccati nella provincia di Siracusa, dove il Comune ha allestito per loro una tendopoli in un’area di via Augusto von Platen, al centro della città. Essendo sprovvisti di, i ...

