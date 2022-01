Zoom-bombing porno in diretta su Senato TV | altro che hacker | la password era pubblica su Facebook

_alister_ : @waspvandems Sì ?? hanno fatto Zoom bombing a una riunione online in streaming del Senato e fatto partire un video hentai 3D di Tifa ?? - balatella : RT @UnicronPlanetM: Erano anni che non si vedevano dirette #M5S così interessanti! #zumzum è più adatto di #zoom a quel puttanaio che è la… - LucianoRomeo9 : RT @UnicronPlanetM: Erano anni che non si vedevano dirette #M5S così interessanti! #zumzum è più adatto di #zoom a quel puttanaio che è la… - GessaMarta : RT @UnicronPlanetM: Erano anni che non si vedevano dirette #M5S così interessanti! #zumzum è più adatto di #zoom a quel puttanaio che è la… - pagliatweets : -

Senato TV, il canale televisivo di servizio che trasmette in diretta l'attività del Senato della Repubblica in Italia, ha trasmesso per 30 secondi un video porno, per la precisione un video porno ...L'aspetto negativo è che il termineha un significato molto meno positivo, mentrefatigue è la nuova parola d'ordine per la maggior parte delle forme di burnout causato dal lavoro a ...An embarrassing incident has occurred at Palazzo Giustiniani, at Italian Senate, during a conference with the Nobel Prize recipient, as well as physicist and academic, Giorgio Parisi. Last Monday, in ...As researchers presented their points in the Zoom hearing, an unwanted video of a porn scene from Final Fantasy appeared on the screen.