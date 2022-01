“Zona Bianca” | il caos dei tamponi e la partita del Quirinale

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Questa sera, mercoledì 19 gennaio, nuovo appuntamento con “”, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro. Una puntata ricca di inchieste e approfondimenti: da una parte ilsul sistemae le problematiche relative al green pass, dall’altra le cure domiciliari per la gestione dei positivi e le piazze di no-vax che pian piano stanno riprendendo a far sentire la loro voce. Sullo sfondo ladel, a cinque giorni dal voto, con un focus con Augusto Minzolini e Tommaso Labate. Non mancherà anche uno spazio sulle truffe: ospite tra gli altri Gianna Orru, la mamma di Valeria Marini. Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi su Facebook, Instagram e Twitter! Ph: Ufficio Stampa ...

