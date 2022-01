Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 17 gennaio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ecco di seguito la nuova colorazione delle regioni italiane a partire da lunedì 17 gennaio 2021. Aumentano i contagi e le regioni cambiano il loro colore: ben poche restano in Zona bianca, molte si trovano ora in Zona gialla e, soprattutto, torna la prima Zona arancione, in cui finisce la Valle d’Aosta che sul fronte dei ricoverati nei reparti ordinari sta soffrendo tantissimo. Si “salvano”, invece, Liguria e Sicilia, la cui situazione si è leggermente affievolita negli ultimi giorni: le terapie intensive non hanno superato di poco il limite. Passaggio da bianca a gialla, invece, per la Campania. LA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022)di seguito laitaliane a partire da172021. Aumentano i contagi e lecambiano il loro colore: ben poche restano in, molte si trovano ora ine, soprattutto, torna la prima, in cui finisce la Valle d’Aosta che sul fronte dei ricoverati nei reparti ordinari sta soffrendo tantissimo. Si “salvano”, invece, Liguria e Sicilia, la cui situazione si è leggermente affievolita negli ultimi giorni: le terapie intensive non hanno superato di poco il limite. Passaggio da, invece, per la Campania. LA ...

Advertising

Stasera_in_TV : RETE 4: (21:20) Zona Bianca (Attualita') #StaseraInTV 19/01/2022 #PrimaSerata #zonabianca @Rete4 - clafor66 : RT @laikatornaacasa: Fatemi capire. La Valle d'Aosta se ricovera altre due persone in Terapia Intensiva va in zona rossa, e se ne dimette c… - Marinotoma : RT @laikatornaacasa: Fatemi capire. La Valle d'Aosta se ricovera altre due persone in Terapia Intensiva va in zona rossa, e se ne dimette c… - etherea_etherea : RT @laikatornaacasa: Fatemi capire. La Valle d'Aosta se ricovera altre due persone in Terapia Intensiva va in zona rossa, e se ne dimette c… - folucar : RT @vi__enne: Forse non si è accorto che di fatto esiste solo la zona rossa, visto che le zone bianca, gialla e arancione sono sostanzialme… -