Ylenia Carrisi, le parole che hanno fatto perdere la testa a Romina (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo tanto tempo, la tragica scomparsa di Ylenia Carrisi non lascia tranquilli. Parlare di quel caso fa male e non sempre si reagisce bene. La celebre coppia Albano e Romina Power ha incantato tutti. Tantissime generazione vedevano la loro unione come simbolo del vero amore. Come sappiamo, loro hanno dato tanto alla musica italiana e questo li ha resi praticamente immortali. Poi c’è stata la svolta sentimentale. I due si sono sposati e hanno dato alla luce quattro figli. La prima è stata Ylenia Maria Sole Carrisi, una ragazza davvero speciale. Alcuni l’hanno potuta ammirare attraverso alcune trasmissioni dell’epoca. Ha fatto la valletta nella prima edizione de “La ruota della fortuna” condotta dal celebre Mike ... Leggi su chenews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo tanto tempo, la tragica scomparsa dinon lascia tranquilli. Parlare di quel caso fa male e non sempre si reagisce bene. La celebre coppia Albano ePower ha incantato tutti. Tantissime generazione vedevano la loro unione come simbolo del vero amore. Come sappiamo, lorodato tanto alla musica italiana e questo li ha resi praticamente immortali. Poi c’è stata la svolta sentimentale. I due si sono sposati edato alla luce quattro figli. La prima è stataMaria Sole, una ragazza davvero speciale. Alcuni l’potuta ammirare attraverso alcune trasmissioni dell’epoca. Hala valletta nella prima edizione de “La ruota della fortuna” condotta dal celebre Mike ...

Advertising

infoitcultura : Albano su Ylenia Carrisi, il dramma senza fine: non riesce a continuare - zazoomblog : Albano su Ylenia Carrisi il dramma senza fine: non riesce a continuare - #Albano #Ylenia #Carrisi #dramma - zazoomblog : Ylenia Carrisi come sarebbe oggi? La foto 25 anni dopo - #Ylenia #Carrisi #sarebbe #oggi? -