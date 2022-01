Yellowjackets 2 in arrivo già entro il 2022 e si pensa anche ad altre stagioni | le prime anticipazioni

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)2 non solo è già stata rinnovata da ShowTime, che non ha nutrito alcun dubbio sul fatto di aver trovato un ottimo format originale a cui dare ampia fiducia, ma usciràmolto presto, per capitalizzare il successo della prima stagione, mentre sigià ad ulteriori. L’uscita di2, come ha anticipato a Vulture il presidente dell’intrattenimento di Showtime Networks, Gary Levine, è prevista giàl’anno su ShowTime. Probabilmente arriverà quasi in contemporaneain Italia, come accaduto con la prima stagione che ha debuttato il 17 novembre scorso su Sky Atlantic e si è conclusa a una settimana di distanza rispetto al finale americano. Confermando il rinnovo di2, Levine ha ...