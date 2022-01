(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Yusufha lasciato ilper sposare la causa del CSKA Mosca: al suo posto il club francese ha annunciato l’arrivo di Ben Arfa Nuova avventura per il forte mancino Yusuf. Il giocator turco, protagonista di una clamorosaa San Siro contro il Milan nel recente passato, ha lasciato ilper accettare la corte del CSKA Mosca. ????? ???? ?????? ??????? ? #???? ?? ???????????? @losclive ?? ?????? ?????? ? ?????? ??????Ho? geldin, @yusuf97! https://t.co/8dB3rI5Idz pic.twitter.com/Z9mO0Lbobv— ??? ???? ?????? (@pfc cska) January 19, 2022 Dopo aver contribuito straordinariamenteconquista della Ligue 1, in questa stagione con Gourvennec ha vissuto spesso tra campo e panchina. Da qui la scelta di accettare il trasferimento in ...

Advertising

CalcioNews24 : #Yazici, dalla tripletta del Meazza alla Russia. E il #Lille lo rimpiazza subito… -

Ultime Notizie dalla rete : Yazici dalla

Calcio News 24

... al suo posto il club francese ha annunciato l'arrivo di Ben Arfa Nuova avventura per il forte mancino Yusuf. Il giocator turco, protagonista di una clamorosa tripletta a San Siro contro il ...... Volkan- "un lavoro per il quale non siamo pagati e una funzione che non ci piace ma che ... Così, partendosicurezza Mike Hanley in effetti lancia un tema più ampio che sembrerebbe ...Uno dei nomi accostati al Milan nel recente passato potrebbe proseguire la sua carriera in Russia. Si tratta di Yazici del Lille.