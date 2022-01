WWE | Raquel Gonzalez pronta per il main roster?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : WWE Raquel

NXT Women's Championship : Mandy Rose (C) batteGonzalez & Cora Jade Continua il regno della leader della "Toxic Attraction". L'ex campionessaè andata vicinissima alla vittoria, ma ...NXT Women's Championship " Triple Threat Match: Mandy Rose (C) vsGonzales vs Cora Jade Continuano gli ostacoli per la sensuale e pericolosa Mandy Rose . Questa volta dovrà difendere il ...Raquel Gonzalez has done just about everything there is to do in NXT. The NXT Women's Championship has previously been in her grasp. Dakota Kai won the ...Four more matches have been announced for tonight's WWE NXT 2.0 episode, including two Dusty Rhodes Tag Team Classic bouts.