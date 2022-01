WWE | Bron Breakker ha trovato il primo sfidante | storie tese con Santos Escobar

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Due settimane faè diventato il nuovo campione NXT, coronando un percorso clamoroso iniziato pochi mesi fa con l’esordio nel nuovo NXT 2.0. Adesso per lui è tempo di trovare nuovi stimoli e nuovi avversari, per mettersi alla prova nelle vesti di campione, un ruolo che mette decisamente più pressione sulle spalle. La scorsa settimana ci aveva lasciato col dubbio su chi potesse essere il, dubbio che questa settimana è stato praticamente eliminato viste le interazioni del campione connon rimane a guardare La scorsa settimana c’era stato uno scambio di sguardi sullo stage trache non è sfuggito alle telecamere e neanche alla brava McKenzie Mitchell che ...

...risultati completi ) dove il giovanissimoBreakker ha spodestato Tommaso Ciampa, diventando il campione. Quale sarà il futuro di NXT? Alla luce dei recenti avvenimenti appare chiaro come la...NXT Championship:Breakker batte Tommaso Ciampa (C)Breakker ce l'ha fatta. Dopo aver tenuto testa al veterano Tommaso Ciampa, il figlio di Rick Steiner si è laureato NXT Champion ...Non è passato molto tempo da quando Bron Breakker ha lasciato il football, ha firmato con la WWE, ha esordito a NXT e ha conquistato l’NXT Championship. Prima del suo arrivo, però, c’è stato il perico ...Home; WWE News; wrestling; Bron Breakker viene riconosciuto dagli esperti come la prossima grande attrazione della WWE. A New Year’s Evil, ha sconfitto Tommaso Ciampa diventando ...