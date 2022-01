WWE: Ancora in leggero calo gli ascolti di Raw (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La puntata andata in onda la notte di lunedì di Monday Night Raw ha fatto registrare un totale di 1.613 milioni di ascolti su USA Network. Per quanto riguarda la fascia demografica 18-49, lo show rosso ha fatto però registrare un rating di 0.43. ascolti in calo rispetto a 7 giorni fa La puntata di Raw ha fatto registrare un calo negli ascolti rispetto alla puntata di settimana scorsa, che aveva totalizzato 1.633 milioni di ascolti, con un rating di 0.39 nella fascia demografica 18-49, fascia nella quale però lo show rosso di questa settimana ha visto un aumento avendo fatto registrare un rating di 0.43. Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La puntata andata in onda la notte di lunedì di Monday Night Raw ha fatto registrare un totale di 1.613 milioni disu USA Network. Per quanto riguarda la fascia demografica 18-49, lo show rosso ha fatto però registrare un rating di 0.43.inrispetto a 7 giorni fa La puntata di Raw ha fatto registrare unneglirispetto alla puntata di settimana scorsa, che aveva totalizzato 1.633 milioni di, con un rating di 0.39 nella fascia demografica 18-49, fascia nella quale però lo show rosso di questa settimana ha visto un aumento avendo fatto registrare un rating di 0.43.

