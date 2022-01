Will: online il video di “Domani che fai?” (Di giovedì 20 gennaio 2022) MILANO – E’ disponibile su YouTube il video di “Domani che fai?” il nuovo singolo di Will che inaugura la nuova stagione in musica del giovane talento pop urban. Il brano, uscito su etichetta Polydor (Universal Music Italy) è una sorprendente hit prodotta da Neezy e Tom e arriva sulla scia del travolgente successo di oltre 30 milioni di stream conquistati con il singolo “Estate” già certificato disco di platino nonché secondo brano più ascoltato in assoluto nel 2021, fra i brani del decennio 2010 – 2020 secondo una recentissima classifica di Spotify. Fenomeno da milioni di views, Will, al secolo William Busetti, è una delle penne più fresche, carismatiche e promettenti della nuova scena pop urban contemporanea. A soli 21 anni si è fatto notare conquistando il grande pubblico con il suo ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 gennaio 2022) MILANO – E’ disponibile su YouTube ildi “che?” il nuovo singolo diche inaugura la nuova stagione in musica del giovane talento pop urban. Il brano, uscito su etichetta Polydor (Universal Music Italy) è una sorprendente hit prodotta da Neezy e Tom e arriva sulla scia del travolgente successo di oltre 30 milioni di stream conquistati con il singolo “Estate” già certificato disco di platino nonché secondo brano più ascoltato in assoluto nel 2021, fra i brani del decennio 2010 – 2020 secondo una recentissima classifica di Spotify. Fenomeno da milioni di views,, al secoloiam Busetti, è una delle penne più fresche, carismatiche e promettenti della nuova scena pop urban contemporanea. A soli 21 anni si è fatto notare conquistando il grande pubblico con il suo ...

