Voto in Portogallo, i positivi andranno alle urne come sempre. Una lezione di democrazia all’Italia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Elettori positivi? Il Portogallo ha risolto senza tentennamenti il rebus. Che invece tiene occupata la politica italiana da giorni, dopo le parole del presidente Fico intenzionato a escludere, udite udite, i grandi elettori positivi o in quarantena dall’elezione del presidente della Repubblica. Pericolo scampato solo oggi grazie a un emendamento di Fratelli d’Italia. Elezioni in Portogallo, i positivi andranno alle urne normalmente I portoghesi in isolamento perché positivi al Covid-19 o perché entrati in contatto con persone contagiate voteranno normalmente. Potranno lasciare la loro abitazione per andare alle urne il 30 gennaio. Giorno in cui si terranno le elezioni anticipate. Lo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Elettori? Ilha risolto senza tentennamenti il rebus. Che invece tiene occupata la politica italiana da giorni, dopo le parole del presidente Fico intenzionato a escludere, udite udite, i grandi elettorio in quarantena dall’edel presidente della Repubblica. Pericolo scampato solo oggi grazie a un emendamento di Fratelli d’Italia. Elezioni in, inormalmente I portoghesi in isolamento perchéal Covid-19 o perché entrati in contatto con persone contagiate voteranno normalmente. Potranno lasciare la loro abitazione per andareil 30 gennaio. Giorno in cui si terranno le elezioni anticipate. Lo ...

Advertising

lifestyleblogit : Portogallo al voto, anche i positivi potranno andare ai seggi - - telodogratis : Covid Portogallo oggi, anche i positivi ai seggi per voto - Kmetro0_eu : Portogallo, elezioni: anche i positivi ai seggi per voto - sulsitodisimone : Covid Portogallo oggi, anche i positivi ai seggi per voto - italiaserait : Covid Portogallo oggi, anche i positivi ai seggi per voto -