Volley, SuperLega: Civitanova batte Piacenza nel recupero e si riprende il 2° posto, Ivan Zaytsev torna imperiale

Civitanova ha sconfitto Piacenza per 3-0 (25-17; 30-28; 25-21) nel recupero della 15ma giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Quella partita, valida per il secondo turno del girone di ritorno, era originariamente programmata per il 29 dicembre. La Lube si è imposta in maniera autoritaria al PalaBanca, ottenendo il primo successo del nuovo anno solare (entro i confini nazionali, settimana scorsa era stato battuto lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle in Champions League, prima del pesante ko nei quarti di finale della Coppa Italia contro Milano). I Campioni d'Italia, che non giocavano in campionato addirittura dallo scorso 26 dicembre a causa di molteplici positività al Covid-19, hanno ottenuto l'undicesimo successo stagionale (il secondo consecutivo) e si sono riportati al ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley SuperLega Volley, Coppa Italia 2021/2022: Perugia vola in semifinale, Padova battuta 3 - 0 La Sir Safety Conad Perugia supera 3 - 0 (25 - 15, 25 - 23, 25 - 21) la Kioene Padova nella sfida valevole per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2022 di volley maschile. La formazione veneta si trova subito ad inseguire, riuscendo a mettere pressione ai padroni di casa solo nella seconda frazione. I Block Devils però completano la ...

Atletica, Gianni Iapichino: "Così porteremo Larissa in cima al mondo" ...00 Panathinaikos - CSKA 74 - 98 BASKET - EUROCUP 18:00 Lietkabelis - Metropolitans 92 96 - 89 19:00 Budunost - Bursaspor 83 - 82 19:30 Ulm - Valencia 70 - 76 Visualizza Eurocup VOLLEY - SUPERLEGA 20:...

Volley Superlega, la Consar Rcm torna in campo sabato 22 gennaio a Trento Corriere Romagna Volley, Superlega 2021/2022: Civitanova vince in tre set a Piacenza La cronaca di Piacenza-Civitanova, sfida del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile: la Lube si impone in tre set.

Volley, Tabellone Final Four Coppa Italia 2022: calendario, date, programma, orari, canale tv, streaming La Final Four della Coppa Italia 2021-2022 di volley andrà nel weekend del 5-6 marzo ... In campo scenderanno la prima e la terza forza del girone d’andata di SuperLega, pronte a fronteggiare la ...

