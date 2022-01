Volley, Serie A1 donne: rinviata Conegliano-Bergamo per Covid (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Lega Pallavolo Femminile ha annunciato il rinvio a data da destinarsi del match previsto per questa sera al PalaVerde di Treviso tra Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano e Volley Bergamo 1991. La causa, ovviamente positività al Covid. Il match sarebbe dovuto essere il recupero della gara già rinviata lo scorso 26 dicembre. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Lega Pallavolo Femminile ha annunciato il rinvio a data da destinarsi del match previsto per questa sera al PalaVerde di Treviso tra Prosecco DOC Imoco1991. La causa, ovviamente positività al. Il match sarebbe dovuto essere il recupero della gara giàlo scorso 26 dicembre. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Volley Serie A2: nuove positività nel gruppo squadra, l'Olimpia Teodora Ravenna ancora ferma Volley 2021 - 2022 Serie A2 femminile Girone Est Squadra Olimpia Teodora Ravenna Niente da fare, il covid - 19 continua a condizionare i calendari dei due gironi di Serie A2 di volley femminile . A farne le spese è, tra le altre squadre, l' Olimpia Teodora Ravenna , costretta a fermarsi domenica prossima, nonostante sembrasse tutto pronto per la sfida di ...

3M Perugia, parla il libero Beatrice Rota: 'Non vediamo l'ora di tornare a giocare' Volley 2021 - 2022 Serie B1 Femminile Girone E Squadra 3M Perugia La 3M Perugia continua a lavorare sodo in vista dell'auspicabile ripresa del campionato di serie B1 femminile , dopo l'ennesimo stop ...

Mercoledì a tutto volley Lega Pallavolo Serie A Volley, Serie A1 donne: rinviata Conegliano-Bergamo per Covid La Lega Pallavolo Femminile ha annunciato il rinvio a data da destinarsi del match previsto per questa sera al PalaVerde di Treviso tra Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano e Volley Bergamo 1991. La ...

Volley femminile: oggi Scandicci - Casalmaggiore La Savino Del Bene Scandicci, dopo la vittoria in esterna contro Bergamo, cerca conferme nel recupero della 14° giornata di Serie A1 contro la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Oggi alle 18.00 si g ...

