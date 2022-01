Volley, Perugia-Padova in tv oggi: orario e diretta streaming Coppa Italia 2022 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tutto pronto per Sir Safety Conad Perugia-Kioene Padova, sfida valevole per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2022 di Volley maschile. I Block Devils di Grbic hanno chiuso il girone di andata da primi della classe ed ora ospitano quindi i veneti, ottavi nella prima metà di stagione. Gli uomini di Cuttini sono chiamati ad una grande prestazione contro i perugini, che vanno a caccia del primo trofeo del nuovo anno. Chi accederà alla Final Four? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 19 gennaio al Pala Barton di Perugia. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL CALENDARIO DEI QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO DELLE ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tutto pronto per Sir Safety Conad-Kioene, sfida valevole per i quarti di finale della Del MonteSuperlegadimaschile. I Block Devils di Grbic hanno chiuso il girone di andata da primi della classe ed ora ospitano quindi i veneti, ottavi nella prima metà di stagione. Gli uomini di Cuttini sono chiamati ad una grande prestazione contro i perugini, che vanno a caccia del primo trofeo del nuovo anno. Chi accederà alla Final Four? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 19 gennaio al Pala Barton di. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL CALENDARIO DEI QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO DELLE ...

