Volley, Monza-Ankara in tv oggi: orario e diretta streaming ottavi Cev Cup 2022 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tutto pronto per Vero Volley Monza-SK Ankara, gara di ritorno degli ottavi di finale della Cev Cup maschile 2021/2022 di Volley. I brianzoli di coach Eccheli, reduci dalla brutta eliminazione in Coppa Italia contro Trento, proveranno a ripetere il netto 3-0 conquistato all’andata in Turchia. A Beretta e compagni basterà vincere due set per assicurarsi il passaggio del turno, mentre alla formazione turca servirà l’impresa per ribaltare la situazione. L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 19 gennaio all’Arena di Monza. Di seguito le informazioni per vedere la partita. TV E streaming – La partita non godrà di copertura televisiva né streaming in Italia, ma Sportface vi terrà informati con il risultato al termine per non ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tutto pronto per Vero-SK, gara di ritorno deglidi finale della Cev Cup maschile 2021/di. I brianzoli di coach Eccheli, reduci dalla brutta eliminazione in Coppa Italia contro Trento, proveranno a ripetere il netto 3-0 conquistato all’andata in Turchia. A Beretta e compagni basterà vincere due set per assicurarsi il passaggio del turno, mentre alla formazione turca servirà l’impresa per ribaltare la situazione. L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 19 gennaio all’Arena di. Di seguito le informazioni per vedere la partita. TV E– La partita non godrà di copertura televisiva néin Italia, ma Sportface vi terrà informati con il risultato al termine per non ...

Advertising

thevolleynews : CEV Champions League: Monza e Novara in campo per il quarto turno - - pilloledivolley : Coppe europee: caccia ai quarti di Coppa CEV. A Monza bastano due set, Modena deve vincere 3-0 o 3-1 e poi il Golde… - StreetNews24 : La Vero Volley Monza torna ad esibirsi nella CEV Champions League 2022. Domani, mercoledì 19 gennaio, alle ore 19.3… - zazoomblog : Mulhouse-Monza oggi Champions League volley 2022: orario tv programma streaming - #Mulhouse-Monza #Champions… - VeroVolleyMonza : ?? ?????? ?????? Ritorno degli ottavi di #CEVCupM per la #VeroVolleyMonza: domani sera all'Arena arriva @sportotosk! ????… -