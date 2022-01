Volley femminile | positività al Covid-19 per Conegliano | rinviate le sfide a Bergamo e Novara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)è purtroppo alle prese con alcuni casi di-19 all’interno del gruppo squadra. I test condotti nelle ultime ore hanno certificato dellee dunque l’attività agonistica delle Pantere si interrompe momentaneamente. Le Campionesse d’Italia non scenderanno in campo stasera per il recupero controe nemmeno domenica 23 gennaio per il big match contro. Le due partite, valide per la Serie A1 2021-2022 di, sono statea data da destinarsi. Va ricordato che le venete avrebbero dovuto giocare ieri sera in Champions League, ma la contesa con il Nyiregyhaza è stata rinviata al 26 gennaio a causa delletra le fila delle ungheresi (da capire se si riuscirà a giocare tra sette ...