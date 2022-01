Volley femminile, Daniele Santarelli nuovo CT della Serbia! L’allenatore di Conegliano per le Campionesse del Mondo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Daniele Santarelli è il nuovo CT della Nazionale Serba di Volley femminile. Il tecnico di Conegliano è stato selezionato per sedersi sulla panchina delle Campionesse del Mondo. Il tecnico umbro, capace di vincere tutto alla guida delle Pantere negli ultimi tre anni (tra le tante cose tre scudetti, una Champions League, un Mondiale per Club) avrà l’onore di essere a capo della corazzata balcanica, che nel 2021 ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’argento agli Europei (sconfitta in finale dall’Italia). Il 40enne, che dal 2018 era il coach della Croazia (proprio ieri era stato ufficializzato il mancato rinnovo del contratto), ha ricevuto il prestigioso incarico dopo un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022)è ilCTNazionale Serba di. Il tecnico diè stato selezionato per sedersi sulla panchina delledel. Il tecnico umbro, capace di vincere tutto alla guida delle Pantere negli ultimi tre anni (tra le tante cose tre scudetti, una Champions League, un Mondiale per Club) avrà l’onore di essere a capocorazzata balcanica, che nel 2021 ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’argento agli Europei (sconfitta in finale dall’Italia). Il 40enne, che dal 2018 era il coachCroazia (proprio ieri era stato ufficializzato il mancato rinnovo del contratto), ha ricevuto il prestigioso incarico dopo un ...

