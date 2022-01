Volley, Europei maschili 2023: pronta la candidatura di Roma per ospitare il match inaugurale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È di pochi minuti fa la notizia di un incontro tra il presidente della FIPAV, Giuseppe Manfredi, e l’Assessore allo Sport del Comune di Roma Alessandro Onorato, svoltosi nella sede federale di via Vitorchiano. L’oggetto principale della riunione è da riferire alla possibile candidatura di Roma per ospitare il match inaugurale degli Europei di Volley maschile, che si terranno nel 2023. Come riferito dal Corriere dello Sport, l’Assessore Onorato, a nome anche del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ha consegnato una lettera alla FIPAV contenente il pieno appoggio dell’amministrazione per riportare il torneo nella capitale. Volley femminile, positività al Covid-19 per Conegliano: rinviate le sfide a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È di pochi minuti fa la notizia di un incontro tra il presidente della FIPAV, Giuseppe Manfredi, e l’Assessore allo Sport del Comune diAlessandro Onorato, svoltosi nella sede federale di via Vitorchiano. L’oggetto principale della riunione è da riferire alla possibilediperildeglidimaschile, che si terranno nel. Come riferito dal Corriere dello Sport, l’Assessore Onorato, a nome anche del sindaco diRoberto Gualtieri, ha consegnato una lettera alla FIPAV contenente il pieno appoggio dell’amministrazione per riportare il torneo nella capitale.femminile, positività al Covid-19 per Conegliano: rinviate le sfide a ...

sportface2016 : #Volley, #Europei2023: #Roma candidata per ospitare la gara inaugurale - marcofantasiatw : @amedeocappella1 Mi dispiace, ma non è vero. Scaliamo sul 58 se l'evento concomitante è più importante (mondiali, e… - CorneliaHale94 : @zizionice @misscharmy @Finding_Deb @sonoiomemyself @arichieti @_yuzuvier_ @Janausteniana @stefionice @Cruf3… - Volley_tennis_ : RT @ale_garotta: INTERVISTA ESCLUSIVA - La giovanissima Polina #Kovaleva, protagonista della finale degli Europei Under 16 contro l'Italia,… - ale_garotta : INTERVISTA ESCLUSIVA - La giovanissima Polina #Kovaleva, protagonista della finale degli Europei Under 16 contro l'… -