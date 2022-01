Volley, Europei 2023: Roma candidata per ospitare la gara inaugurale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma è candidata per ospitare la partita inaugurale dell’Europeo maschile del 2023 di Volley. Questo il tema di un incontro che svolto ieri nella sede federale di via Vitorchiano. Qui l’assessore allo Sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato, a nome suo e del sindaco Roberto Gualtieri, ha consegnato la lettera al Presidente dell’associazione Giuseppe Manfredi con la quale assicura alla Fipav il pieno appoggio dell’amministrazione capitolina per riportare a Roma il torneo continentale, competizione che manca nella capitale dal 2005, quando gli azzurri di Montali trionfarono sulla Russia in un PalaEur stracolmo. L’obiettivo della Fipav e del Comune di Roma è quello di far disputare la gara ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022)perla partitadell’Europeo maschile deldi. Questo il tema di un incontro che svolto ieri nella sede federale di via Vitorchiano. Qui l’assessore allo Sport del Comune di, Alessandro Onorato, a nome suo e del sindaco Roberto Gualtieri, ha consegnato la lettera al Presidente dell’associazione Giuseppe Manfredi con la quale assicura alla Fipav il pieno appoggio dell’amministrazione capitolina per riportare ail torneo continentale, competizione che manca nella capitale dal 2005, quando gli azzurri di Montali trionfarono sulla Russia in un PalaEur stracolmo. L’obiettivo della Fipav e del Comune diè quello di far disputare la...

