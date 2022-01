Volley, Coppa Italia: Perugia si sbarazza di Padova ed è l’ultima semifinalista, Leon e Giannelli dettano legge (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Perugia ha sconfitto Padova per 3-0 (25-15; 25-23; 25-21) nei quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022 di Volley maschile. I Block Devils si sono imposti nettamente di fronte al proprio pubblico del PalaBarton nello scontro da dentro o fuori e hanno così staccato il biglietto per la Final Four, in programma nel weekend del 5-6 marzo in sede ancora da ufficializzare (salvo stravolgimenti sarà la Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna). La corazzata umbra, in testa alla classifica della SuperLega, ha regolato l’ottava forza del campionato senza particolari problemi e si guadagna così la possibilità di tornare in campo tra un mese e mezzo per cercare di mettere le mani sul trofeo. I ragazzi di coach Nikola Grbic hanno dominato il primo set, mentre nella seconda frazione hanno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022)ha sconfittoper 3-0 (25-15; 25-23; 25-21) nei quarti di finale della2021-2022 dimaschile. I Block Devils si sono imposti nettamente di fronte al proprio pubblico del PalaBarton nello scontro da dentro o fuori e hanno così staccato il biglietto per la Final Four, in programma nel weekend del 5-6 marzo in sede ancora da ufficializzare (salvo stravolgimenti sarà la Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna). La corazzata umbra, in testa alla classifica della SuperLega, ha regolato l’ottava forza del campionato senza particolari problemi e si guadagna così la possibilità di tornare in campo tra un mese e mezzo per cercare di mettere le mani sul trofeo. I ragazzi di coach Nikola Grbic hanno dominato il primo set, mentre nella seconda frazione hanno ...

Advertising

syou12831475 : RT @pilloledivolley: Coppa Italia: definito il quadro della Final Four. Le semifinali saranno Perugia-Piacenza e Trento-Milano ???????? #Superl… - RaiSport : ?? #CoppaItalia: è #Perugia l'ultima semifinalista Battuta #Padova 3-0. Le semifinali in programma a Bologna a part… - Aeri_Rylyn : RT @pallavolopadova: #DelMonteCoppa ??Termina qui l'avventura nella Del Monte Coppa Italia ?????? Sarà la Sir Safety Perugia Volley Club a gio… - lovlyou : RT @pallavolopadova: #DelMonteCoppa ??Termina qui l'avventura nella Del Monte Coppa Italia ?????? Sarà la Sir Safety Perugia Volley Club a gio… - Gazzetta_it : #Volley #Superlega @VolleyLube travolge @GasSalesVolley @SIRVolleyPG alla Final Four di Coppa Italia -