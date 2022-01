Volley, CEV Cup: Monza demolisce lo Spor Toto e avanza ai quarti di finale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Monza ha battuto i turchi dello Spor Toto Ankara con il punteggio di 3-0 (25-18; 25-18; 25-20), confermando il risultato dell’andata e conquistando così l’accesso ai quarti di finale di CEV Cup, seconda manifestazione per importanza nel panorama europeo. Monza aspetta adesso la vincente della sfida tra Las Palmas e Heuven, che non avrà un verdetto prima del 26 gennaio. Dopo il secco 0-3 rifilato agli avversari in trasferta nella partita d’andata, il passaggio del turno si era decisamente messo in discesa per i brianzoli, comunque in grado di offrire oggi una performance ugualmente convincente. Lo Spor Toto ha tentato di opporre una maggiore resistenza di quella, molto fragile, mostrata nella gara di andata, ma la squadra italiana si è mostrata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022)ha battuto i turchi delloAnkara con il punteggio di 3-0 (25-18; 25-18; 25-20), confermando il risultato dell’andata e conquistando così l’accesso aididi CEV Cup, seconda manifestazione per importanza nel panorama europeo.aspetta adesso la vincente della sfida tra Las Palmas e Heuven, che non avrà un verdetto prima del 26 gennaio. Dopo il secco 0-3 rifilato agli avversari in trasferta nella partita d’andata, il passaggio del turno si era decisamente messo in discesa per i brianzoli, comunque in grado di offrire oggi una performance ugualmente convincente. Loha tentato di opporre una maggiore resistenza di quella, molto fragile, mostrata nella gara di andata, ma la squadra italiana si è mostrata ...

