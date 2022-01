Volley | CEV Cup | Modena eliminata dal Tours | la vittoria al tie-break non basta

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Risultato clamoroso al PalaPanini, dove, pur vincendo 3-2 (25-17; 24-26: 33-35; 25-19;15-13), vieneagli ottavi di finale di CEV Cup dai francesi del VB, a causa della sconfitta per 1-3 rimediata all’andata in terra transalpina. Delusione cocente per gli uomini di Andrea Giani che partivano con ambizioni molto alte per questa stagione ed in questa competizione, e che invece vedono sfumare qualsiasi velleità sia in Coppa Italia che in CEV Cup nel giro di un settimana. Il risultato dell’andata aveva certamente messo la strada verso la qualificazione ai quarti molto in salita, ma la teorica superiorità della rosa dei canarini lasciava comunque più di qualche speranza aperta per il passaggio del turno. Una“da tre punti” quindi per 3-0 o 3-1 avrebbe portato la sfida al Golden Set, obiettivo ...