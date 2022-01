Volley | Cev Cup 2021 2022 | Monza vola ai quarti | Modena eliminata dal Tours

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Giornata dolce-amara per l’Italia nella Cev Cupdimaschile. La Verorifila un altro 3-0 (25-18, 25-18, 25-20) all’SK Ankara eaidi finale del torneo. Partita mai in discussione per gli uomini di Eccheli, che in virtù della vittoria all’andata in tre set, si assicurano il passaggio del turno vincendo le prime due frazioni. I brianzoli poi chiudono rapidamente la pratica, regalando anche la gioia del successo ai propri tifosi. Ottima prestazione di Davyskiba (11 punti) e Dzavoronok (10), mentre ai turchi non bastano gli 11 punti messi a segno da Karakoc. La Leo Shoes PerkinElmervince in casa 3-2 (25-17, 24-26, 33-35, 25-19, 15-13) contro ilVB ma non basta per ribaltare la ...