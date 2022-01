Volkswagen, contatti con McLaren per l’ingresso in F1 con Audi e Porsche (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La McLaren si è confrontata con il gruppo Volkswagen, i cui marchi Audi e Porsche sono stati collegati al futuro ingresso in Formula 1. Ad ora, nulla è stato concordato, secondo il capo del team McLaren Racing, Zak Brown. Il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung ha riferito che il consiglio di sorveglianza della VW deciderà L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lasi è confrontata con il gruppo, i cui marchisono stati collegati al futuro ingresso in Formula 1. Ad ora, nulla è stato concordato, secondo il capo del teamRacing, Zak Brown. Il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung ha riferito che il consiglio di sorveglianza della VW deciderà L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Volkswagen, contatti con McLaren per l’ingresso in F1 con Audi e Porsche: La McLaren si è conf… - CalcioFinanza : Volkswagen, contatti con McLaren per l’ingresso in F1 con Audi e Porsche -

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen contatti in edicola il nuovo numero di alVolante GUIDATE PER VOI - Tra i primi contatti di questo mese vi segnaliamo il test della Kia Sportage, ... aggiornata con forme più muscolose; la Volkswagen ID.4 GTX, cioè la variante più potente (299 CV) ...

Sei nuove ambulanze per l'Ulss Dolomiti ... Associazioni, Istituzioni Sport, tempo libero Riflettore Redazione/Contatti Search Home Prima ... Le nuove ambulanze sono state realizzate su veicolo Volkswagen Transporter T6, con trazione integrale 4 ...

È in edicola il nuovo numero di alVolante AlVolante Volkswagen, contatti con McLaren per l’ingresso in F1 con Audi e Porsche La McLaren si è confrontata con il gruppo Volkswagen, i cui marchi Audi e Porsche sono stati collegati al futuro ingresso in Formula 1. Ad ora, nulla è stato concordato, secondo il capo del team Mclar ...

Diess: “In Europa sarà quasi impossibile dire addio alle endotermiche” Il manager approfondisce le criticità e i fattori di freno per la transizione ecologica: "Difficile vendere il 50% di elettriche entro il 2030" ...

GUIDATE PER VOI - Tra i primidi questo mese vi segnaliamo il test della Kia Sportage, ... aggiornata con forme più muscolose; laID.4 GTX, cioè la variante più potente (299 CV) ...... Associazioni, Istituzioni Sport, tempo libero Riflettore Redazione/Search Home Prima ... Le nuove ambulanze sono state realizzate su veicoloTransporter T6, con trazione integrale 4 ...La McLaren si è confrontata con il gruppo Volkswagen, i cui marchi Audi e Porsche sono stati collegati al futuro ingresso in Formula 1. Ad ora, nulla è stato concordato, secondo il capo del team Mclar ...Il manager approfondisce le criticità e i fattori di freno per la transizione ecologica: "Difficile vendere il 50% di elettriche entro il 2030" ...