Vittoria Ceretti esalta il nuovo rossetto Chanel Rouge Allure Velvet La Comète (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Chanel ha deciso di puntare su una serie di celebrità per presentare il nuovo rossetto Rouge Allure Velvet La Comète, prodotto in edizione limitata. Disponibile sul mercato in 8 colorazioni differenti, ha una confezione caratterizzata da una stella a 5 punte irregolare che ricorda quella leggendaria di gioielleria realizzata da Coco Chanel. La supermodella italiana Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 19 gennaio 2022)ha deciso di puntare su una serie di celebrità per presentare ilLa, prodotto in edizione limitata. Disponibile sul mercato in 8 colorazioni differenti, ha una confezione caratterizzata da una stella a 5 punte irregolare che ricorda quella leggendaria di gioielleria realizzata da Coco. La supermodella italiana

Advertising

nthabelengnn : RT @CoutureIsBeyond: Vittoria Ceretti by Angelo Pennetta, British Vogue, December 2021. - epcg22 : RT @CoutureIsBeyond: Vittoria Ceretti by Angelo Pennetta, British Vogue, December 2021. - AyoadeLord : RT @CoutureIsBeyond: Vittoria Ceretti by Angelo Pennetta, British Vogue, December 2021. - StoryOfRina : RT @CoutureIsBeyond: Vittoria Ceretti by Angelo Pennetta, British Vogue, December 2021. - BeautyCultivat2 : RT @CoutureIsBeyond: Vittoria Ceretti by Angelo Pennetta, British Vogue, December 2021. -