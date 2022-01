Video porno al convegno M5s in Senato | la fatale ingenuità della senatrice grillina | aveva postato su Facebook le password

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nessun attacco ai sistemi di sicurezza informatica: l’incursione di unin unsu Zoom delè stato causato da una leggerezzaparlamentare M5s Maria Laura Mantovani. LaMantovanipubblicato sul suo profilol’IDriunione e laper accedere allachiamata due giorni prima dell’evento, al quale hanno partecipato numerosi ospiti di rilievo (come il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi). Il 17 gennaio, durante l’esposizioneparlamentare di Mantovani, sullo schermo in cui venivano rappresentate le slide è apparso per diversi secondi un filmato di ungrafico. Ora ...

La senatrice Mantovani, relatrice del convegno in Senato interrotto da un porno, aveva condiviso su Facebook la password dell'evento ...