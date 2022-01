VIDEO / Hernanes: “Non sapevo cosa fosse il vino ma poi in Italia…” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il calciatore brasiliano ha investito in un’azienda vinicola a Montaldo Scarampi in provincia di Asti. A guidare la cucina lo chef stellato Christian Milone Leggi su golssip (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il calciatore brasiliano ha investito in un’azienda vinicola a Montaldo Scarampi in provincia di Asti. A guidare la cucina lo chef stellato Christian Milone

