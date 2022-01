VIDEO Giorgi-Martincova 2-0 | Australian Open 2022 | highlights e sintesi La marchigiana strappa il pass per il terzo turno | sfiderà Barty

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Continua l’avventura di Camilaagli. Dopo la vittoria al debutto contro la russa Anastasia Potapova, l’azzurra supera anche la ceca Terezaper 6-2 7-6 eilper il. Lacomincia bene, trovando subito due break che le consentono di conquistare il primo set con facilità. Anche l’inizio di secondo parziale mostra tutta la superiorità di, che poi però cala improvvisamente e in poco tempoa dal 5-2 di vantaggio al 6-5 per l’avversaria. L’azzurra fortunatamente si salva con le sue solite bordate dal fondo e subito dopo domina il tie-break fino al 7-2 che chiude definitivamente i giochi. ...

che dunque fornirà una prima possibilità di diretta streaming. La seconda è invece quella ... cosa rischia ora Impegno invece non impossibile per Camila, contro Tereza Martincova;