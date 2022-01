Viareggio: uomo rifiuta Tso, si barrica in casa a Torre del Lago e spara. Ferito un agente, evacuata una scuola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) sparatoria a Torre del Lago, nel comune di Viareggio, intorno alle 14 di oggi: un uomo, dopo essersi barricato in casa, ha cominciato a sparare. Ferito un agente dei vigili del fuoco, che si... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 19 gennaio 2022)toria adel, nel comune di, intorno alle 14 di oggi: un, dopo essersito in, ha cominciato are.undei vigili del fuoco, che si...

