Viareggio, spara dalla finestra per sfuggire al Tso: ferito un vigile del fuoco. L’uomo è barricato in casa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un uomo di 45 anni ha ferito un vigile del fuoco e si è barricato nella sua casa a Viareggio, in provincia di Lucca, assieme a suo padre. L’uomo avrebbe sparato dopo che gli operatori del 118 con alcuni agenti della polizia municipale si erano presentati a casa sua assieme ai vigili del fuoco per eseguire un Tso. Il colpo sparato dalL’uomo sarebbe stato attutito da una porta su cui è rimbalzato, ferendo uno dei pompieri. «Venite che vi sparo in testa, uno ad uno» avrebbe urlato L’uomo che soffrirebbe di problemi psichici. La pistola utilizzata dalL’uomo, secondo quanto riportato dalla polizia, è una calibro 22 e i due colpi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un uomo di 45 anni haundele si ènella sua, in provincia di Lucca, assieme a suo padre.avrebbeto dopo che gli operatori del 118 con alcuni agenti della polizia municipale si erano presentati asua assieme ai vigili delper eseguire un Tso. Il colpoto dalsarebbe stato attutito da una porta su cui è rimbalzato, ferendo uno dei pompieri. «Venite che vi sparo in testa, uno ad uno» avrebbe urlatoche soffrirebbe di problemi psichici. La pistola utilizzata dal, secondo quanto riportatopolizia, è una calibro 22 e i due colpi ...

