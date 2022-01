Viareggio | fermato dalla polizia l’uomo barricato in casa con un’arma

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) È stato bloccatoil 44enne che si eraina Torre del Lago, frazione di. Il padre 90enne che era con lui nell’abitazione è incolume, secondo quanto riferisce la. In serata è entrato in azione il reparto speciale Nocs, dopo chesi era rifiutato di aprire ai vigili urbani, recatisi da lui per l’applicazione di un Tso. Mentre i vigili del fuoco stavano aprendo la porta, il 44enne ha esploso due colpi di pistola attraverso la porta stessa, uno dei quali ha raggiunto un vigile del fuoco. Il pompiere è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Leggi anche: Bimba precipitata a Torino,il compagno della madre: è accusato di omicidio volontario Omicidio Varese, l’orrore sul corpo del ...

stato bloccato dalla polizia il 44enne che si era barricato in casa a Torre del Lago, frazione di. Il padre 90enne che era con lui nell'abitazione è incolume, secondo quanto riferisce la polizia. In serata è entrato in azione il reparto speciale Nocs, dopo che l'uomo si era rifiutato di ...C'è peraltro da considerare gli effetti della sospensione Covid che hala consegna degli ... Read More News, si barrica in casa e spara dalla finestra: un ferito 19 Gennaio 2022 Un ...I Nocs, il nucleo operativo della centrale di sicurezza di Roma, hanno fatto irruzione nella casa di Gianluigi Ragoni, il 44enne che da oggi alle 13.30 si era barricato nella sua casa di Torre del Lag ...Sono intervenuti i carabinieri dei Nocs, con un'irruzione intorno alle 21,49 di stasera, 19 gennaio 2022, per mettere fine alla vicenda dell'uomo asserragliato a Torre del Lago, frazione del comune di ...