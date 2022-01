Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2022 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)DEL 19 GENNAIOORE 19.35 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVIABILITA’ RIENTRATA NELLA NORMA. SONO STATI RISOLTI GLI INCIDENTI CHE CAUSAVANO DISAGI SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO PER TRAFFICO PERMANGONO CODE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE OSTIA, ALL’ALTEZZA DI VITINIA UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO E’ TORNATA REGOLARE LA CIRCONE SULLA FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO E’ STATO RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA. I TRENI HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 15 MINUTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO, CIRCONE ANCORA RALLENTATA SULLE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA DI. GLI AGGIORNAMENTI SUI SOCIAL E SUL PORTALE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ RICORDIAMO, A PROPOSITO DI TRASPORTO PUBBLICO, CHE ...