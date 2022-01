Via Anco Marzio | Caroccia | “In fase di ultimazione il secondo lotto della strada”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Fiumicino – Dopo la sistemazione del primodida via Bignami a via Giorgio Giorgis, l’assessore ai Lavori Pubblici Angelocomunica la chiusura deldi viaa Fiumicino, tratto che va da via Giorgio Giorgis a via degli Ormeggi. Quest’ultima sarà oggetto nei prossimi giorni di inversione del senso di marcia per ottimizzare la percorrenza dei residenti. “Viaè unastorica di Fiumicino – ha dichiarato Angelo– abbiamo dovuto attendere i finanziamenti per cominciare nel, ma ora siamo vicini alla fine dei lavori. Oltre la risistemazione dei marciapiedi, con la realizzazione anche di nuovi ...

