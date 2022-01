Venezia, si cercano gol in avanti: obiettivo Alario del Leverkusen (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercato Venezia: i lagunari sono a caccia di un attaccante il nome nuovo sarebbe Alario del Bayer Leverkusen Il Venezia è alla ricerca di gol in attacco e il nome nuovo arriva dalla Germania. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’occasione di mercato la porta il Bayern Leverkusen con Lucas Alario sul piede di partenza. Il Pipa è stato accostato diverse volte in passato all’Italia, e ora grazie al Venezia potrebbe essere la volta buona per la punta argentina che in questa stagione con i rossoneri ha avuto poche occasioni e ha segnato una sola rete. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercato: i lagunari sono a caccia di un attaccante il nome nuovo sarebbedel BayerIlè alla ricerca di gol in attacco e il nome nuovo arriva dalla Germania. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’occasione di mercato la porta il Bayerncon Lucassul piede di partenza. Il Pipa è stato accostato diverse volte in passato all’Italia, e ora grazie alpotrebbe essere la volta buona per la punta argentina che in questa stagione con i rossoneri ha avuto poche occasioni e ha segnato una sola rete. L'articolo proviene da Calcio News 24.

