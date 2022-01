Varriale, Paola Ferrari: "Tutti amici se sei potente. Ora non sparo al re nudo" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La collegahiamata come t ceste dalla difesa: certo che andrò. "Manco di rispetto alle donne? Vergogna, sono una paladina delle quote rosa" di PIERO DEGLI ANTONI Articolo Enrico Varriale, via al ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La collegahiamata come t ceste dalla difesa: certo che andrò. "Manco di rispetto alle donne? Vergogna, sono una paladina delle quote rosa" di PIERO DEGLI ANTONI Articolo Enrico, via al ...

DecioBernardo : Il buongiorno si vede dal mattino. Al via il processo a #Varriale: accusato di stalking, nei testimoni anche Paola… - iltirreno : ?? IL PROCESSO NEI CONFRONTI DEL NOTO GIORNALISTA TELEVISIVO - Il 9 maggio sarà ascoltata in aula anche la donna che… - giangio87 : RT @CalcioFinanza: Accuse di stalking, al via il processo al giornalista Enrico #Varriale. Tra i testimoni anche la collega Paola #Ferrari… - cicciojumped3 : RT @CalcioFinanza: Accuse di stalking, al via il processo al giornalista Enrico #Varriale. Tra i testimoni anche la collega Paola #Ferrari… - FerrariPiantana : @OmbraSenza Tanto fra un po’ sparisce da solo anche senza ignorarlo.. -