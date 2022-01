Varriale a processo per stalking: si torna in aula a maggio, la giornalista Paola Ferrari sarà ascoltata come testimone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È iniziato ed è subito stato aggiornato al 9 maggio il processo al giornalista sportivo Enrico Varriale, accusato di stalking nei confronti della sua ex compagna. In primavera la donna sarà ascoltata in un’udienza a porte chiuse. La procura di Roma aveva chiesto e ottenuto per l’ex vicedirettore di Raisport il processo con rito immediato e, lo scorso 30 settembre, il giornalista napoletano è stato sentito dalla giudice per le indagini preliminari Monica Ciancio. Quattro mesi fa il tribunale di piazzale Clodio aveva disposto il “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa” e di “non comunicare con lei neppure per interposta persona”. La giudice Ciancio aveva specificato che “le condotte poste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È iniziato ed è subito stato aggiornato al 9ilalsportivo Enrico, accusato dinei confronti della sua ex compagna. In primavera la donnain un’udienza a porte chiuse. La procura di Roma aveva chiesto e ottenuto per l’ex vicedirettore di Raisport ilcon rito immediato e, lo scorso 30 settembre, ilnapoletano è stato sentito dalla giudice per le indagini preliminari Monica Ciancio. Quattro mesi fa il tribunale di piazzale Clodio aveva disposto il “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa” e di “non comunicare con lei neppure per interposta persona”. La giudice Ciancio aveva specificato che “le condotte poste ...

