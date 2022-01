Advertising

antoniospadaro : Del primo miracolo di Gesù se ne gustano gli effetti, come si gusta un buon bicchiere di #vino. Dio si rivela nelle… - KattInForma : Vangelo del giorno: Marco 3,1-6 – Audio e commento Papa Francesco - GioBar1957 : Alleluia, alleluia. Gesù annunciava il vangelo del Regno e guariva ogni sorta di malattie e infermità nel popolo. (… - aftrotta2007 : Canto al #Vangelo (Cf Mt 4,23) Alleluia, alleluia. Gesù annunciava il vangelo del Regno e guariva ogni sorta di mal… - IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - La responsabilità del bene Gesù, riecheggiando la Torà, ci chiama alla responsabilità di scegli… -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

pagina99

Dalsecondo Marco Mc 3,1 - 6 In quel tempo, Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Vi ... Poi domandò loro: 'È lecito in giorno di sabato farebene o faremale, salvare una vita o ...Il branopresenta Gesù che nella sinagoga di Nazareth illustra la sua Missione di salvezza. Egli si alzò a leggere e gli fu dato il rotoloprofeta Isaia. Egli lo aprì e trovò il passo ...Egli disse all’uomo che aveva la mano paralizzata: «Àlzati, vieni qui in mezzo!». Poi domandò loro: «È lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare un ...Il Papa ha ricevuto in udienza in Vaticano una delegazione della Custodia di Terra Santa nel Centenario della rivista "La Terra Santa" guidata dal Custode Padre Francesco Patton, O.F.M.. Presenti colo ...