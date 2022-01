Valle d’Aosta rischia zona rossa, governatore scrive a Speranza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Valle d’Aosta rischia la zona rossa e il governatore Erik Lavevaz scrive al ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedere “un minimo margine di tolleranza” nella valutazione dei dati collegati al covid. Secondo i numeri diffusi dall’Agenas e aggiornati al 18 gennaio, in relazione ai ricoveri la Valle d’Aosta ha superato le soglie per il passaggio in zona rossa. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 24%, quello dei reparti di area medica al 57%. “Le scrivo per formalizzare la proposta della Regione autonoma Valle d’Aosta per inserire un minimo margine di tolleranza nei calcoli rispetto alla collocazione dei territori ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lalae ilErik Lavevazal ministro della Salute, Roberto, per chiedere “un minimo margine di tolleranza” nella valutazione dei dati collegati al covid. Secondo i numeri diffusi dall’Agenas e aggiornati al 18 gennaio, in relazione ai ricoveri laha superato le soglie per il passaggio in. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 24%, quello dei reparti di area medica al 57%. “Le scrivo per formalizzare la proposta della Regione autonomaper inserire un minimo margine di tolleranza nei calcoli rispetto alla collocazione dei territori ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Agenas, l'occupazione dei reparti in Italia sale al 30%, la Calabria è al 43%. Sette regioni superano soglia del 30… - Agenzia_Ansa : La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia, ma 8 regioni superano la… - telodogratis : Valle d’Aosta rischia zona rossa, governatore scrive a Speranza - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Valle d'Aosta rischia zona rossa, governatore scrive a Speranza: Chiesta elasticità nella valutazione dei dati covid VdA… - MagGiulio : @Tempopersoh @Marinettoski Se le terapie intensive totali in Valle d'Aosta sono solo 10 basta poco per passare da u… -